Bebek heyecanı yaşayan Demet Evgar'dan havuz başı paylaşımları
Geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar, havuz başında çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaştı. Evgar'ın paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağdı. Başarılı oyuncu bebeğine kavuşmak için gün sayıyor...
Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Evgar, şimdilerde 7,5 aylık hamile. İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
DEMET EVGAR'DAN YENİ POZLAR
'Mavi' adını vereceği bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Demet Evgar havuz başında çekildiği fotoğrafları paylaştı, "Gündoğumu" notunu düştü.
Evgar'ın paylaşımına sessiz kalamayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Manzara güzel, sen en güzel" yorumunu yaptı.
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"ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"
7 aylık hamile olan Evgar, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci oyuncu arkadaşı Şebnem Dönmez’in ‘Satori’ programına anlatmış, “Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever.” demişti. Evgar'ın diğer sözleri şöyleydi:
“Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba' demeyi bilmiyor.”
"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"
“Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter.”
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