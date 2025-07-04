Beckham çifti evliliklerinin 26'ncı yılını kutladı

Futbol oynadığı dönemde dünyanın en başarılı oyuncuları arasında gösterilen David Beckham ile bir zamanların popüler kız müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Victoria Beckham, 26'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çiftin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

"YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN"

0 yaşındaki efsane futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "26 yıl önce bugün bana evet dedin. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Bana güzel çocuklarımızı verdiğin ve birlikte sahip olduğumuz hayatı inşa ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum Lady Beckham."

"AŞK HİKAYEMİZDE YENİ BÖLÜM"

Victoria Beckham ise yaptığı romantik paylaşımda "Aşk hikayemizde yeni bir yıl, yeni bir bölüm. Birlikte kurduğumuz güzel aile ve hayatla gurur duyuyorum. Sen ve dört harika çocuğum beni tamamlıyorsunuz. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.