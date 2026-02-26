Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy anne-baba oldu

2015'te evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu çiftin ilk çocukları doğdu.

Kız bebek dünyaya getiren Begüm Öner, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"HOŞ GELDİN KIZIMIZ KARYA"

Kızlarına 'Karya' adını verdiklerini duyuran Begüm Öner, "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." ifadelerini kullandı.

KARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Karya; Tanrının kişiye iyilik getiren ve onu koruyan, esirgeyen bir varlık olduğunu ifade eden bir isimdir. Bu isim, kişinin manevi koruma altında olduğunu ve Tanrının himayesiyle güvende olduğunu simgeler. Ayrıca, Karya ismi "tan gibi, koyu" anlamında da kullanılmaktadır.