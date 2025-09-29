Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Çift duygusal anlar yaşadı
Uzun süredir ekranlarda olan ve mutlu evlilikleriyle tanınan oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik sürecinde sona yaklaşan ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Seksenler dizisinin setinde tanışarak hayatlarını birleştiren ve 10 yıldır evli olan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, haklarında çıkan boşanma iddialarına en anlamlı yanıtı vererek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları bebek açıklamasıyla dedikodulara net bir şekilde son noktayı koymuştu. Begüm Öner, 10 yıllık evliliklerini sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek takipçilerine şöyle seslenmişti:
"Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik."
Hamilelik heyecanlarını sürekli takipçileriyle paylaşan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, son olarak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için sade bir kutlama düzenledi.
Cinsiyeti öğrendikleri an mutlulukları yüzlerine yansıyan çift, gözyaşlarını tutamadı.