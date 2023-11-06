Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen Adam Levine ile Behati Prinsloo, üçüncü kez anne baba oldu. Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikiliden Prinsloo, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

DOĞUMDAN DOKUZ AY SONRA BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Ünlü Victoria's Secret modeli, 'Mother Daze' adlı podcast'te Levine ile erkek bebek sahibi olduklarını paylaştı.

35 yaşındaki Prinsloo geçtiğimiz ocak ayında doğan oğlunun göbek bağını eşi Adam Levine'in kestiğini söyledi.

Çiftin Gio Grace ve Dusty Rose adında iki kızı bulunuyor.

2014 yılında dünyaevine giren Adam Levine ile Behati Prinsloo, daha önce aldatma haberleriyle gündeme gelmişti. Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkması uzun süre gündem olmuştu.