'Behlül' rolü ilk Ozan Güven'e gitmiş! Neden reddettiğini açıkladı

'Aşk-ı Memnu’ dizisi Kanal D’de yayınlandığı 2008-2010 yıllarında reyting rekorları kırmış, günümüzde tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören yapımdaki ‘Behlül’ karakteri Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlamıştı. Ozan Güven de yaptığı açıklamada Behlül rolünün ilk kendisine teklif edildiğini açıkladı.

"BEHLÜL ROLÜ İLK BANA TEKLİF EDİLDİ"

Televizyon tarihine damga vuran Behlül rolünün neden geri çevirdiğini açıklayan Ozan Güven, şunları söyledi: “Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi."

"O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim."

"BEN REDDETTİKTEN SONRA TELEVİZYON TARİHİNİN UNUTULMAZ ROLÜ OLDU"

"Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu.”

"GELİR DÜZEYLERİNİN FARKLI OLMASI BENİ O ROLE İTTİ"

Benzer rollerde oynamak istemediğini belirten Ozan Güven “Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni ‘Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti” şeklinde konuştu.