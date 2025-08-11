Behzat Uygur, Nejat Uygur'un yürüdüğü yolda aynı pozu verdi

Oyuncu Behzat Uygur, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uygur, sevenlerini bu kez nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

50 yıl sonra 18 Kasım 2013'te kaybettiği babası usta oyuncu Nejat Uygur'un yürüdüğü yolda verdiği pozu paylaştı.

"ZAMAN AKAR, YOL AYNI KALIR"

Babasının İzmir Kordon'da çektirdiği fotoğrafla kendi karesini karşılaştıran Behzat Uygur, "İzmir Kordon... Zaman akar, yol aynı kalır. Biz de aynı yoldan yürürüz. 1975 yılındaki babam, 2025 ben... Yer Izmir kaldırım taşları orijinaline sadık kalarak yenileniyor" ifadelerini kullandı.