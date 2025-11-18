Behzat Uygur ve Süha Uygur'dan Nejat Uygur paylaşımı

Usta tiyatrocu Nejat Uygur, 2013'te solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayata veda etmişti. Merhum sanatçının vefatının yıl dönümünde çocukları tarafından anıldı.

"CANIM BABAM"

Babası ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Behzat Uygur, "Canım babam... 9 Ağustos 1927 - 18 Kasım..." ifadelerini kullandı.

"CENNET MEKÂNIN OLSUN"

Süha Uygur ise Nejat Uygur'u "Babamız, atamız, ustamız, seni çok özlüyorum. Bize kattığınız tüm güzellikler için anneme ve sana minnettarız. Nurlar içinde uyu baba. Cennet mekânın olsun" sözleriyle andı.