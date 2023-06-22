Belçim Bilgin: Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum

Annemin Yarası, Cebimdeki Yabancı, Acı Kiraz gibi ünlü sinema filmlerinde rol alan Belçim Bilgin, NTV ekranlarında yayınlanan 'Empati' programının konuğu oldu.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bilgin yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Yakın zamanda trafik kazası geçirmiş olan Bilgin’e, Mümtaz “Kazadan sonra hayatında değişen bir şey oldu mu?” diye sordu.

"İKİ TRAFİK KAZASINDA İKİ FELÇ RİSKİ GEÇİRDİM"

Ünlü oyuncu, “Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım. İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim. Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin” diye yanıtladı.

"OĞLUMUN GELECEĞİYLE İLGİLİ PLANLAR KURMUYORUM"

Mümtaz, Bilgin’e anneliğin nasıl bir duygu olduğunu sordu. Bilgin, “Bütün yüreğin merhamet ve şevkatla doluyor. Bazen bu kadar sevgiyle ne yapacağımı bilemediğim zamanlar oldu. Annelikte elimden geleni yapıyorum ama hep eksikler olduğunu düşünüyorum. Oğlumun geleceğiyle ilgili planlar kurmuyorum. Sadece ona imkanlar tanıyabilirim” dedi.

BELÇİM BİLGİN: BİR DAHA EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bilgin “Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Bütün bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum. Bir aşkın ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası olmasına gerek yok” diyerek ekledi.