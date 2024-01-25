Belçim Bilgin ismini değiştiriyor! İşte yeni ismi...

Yılmaz Erdoğan ile 2018 yılında evliliğini sonlandıran ve bu evlilikten Rodin adında bir oğlu bulunan Belçim Bilgin, katıldığı programda isminin yurt dışında karışıklığa neden olduğunu söylerek değiştirmek istediğini açıkladı.

''ARTIK BANA 'MERHABA Bİ' DİYECEKLER''

İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.

'ORALARDA ZAMAN KAYBETMEYELİM'

Oyuncu sözlerini, 'Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm' şeklinde sürdürdü.