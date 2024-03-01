Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı: Bir şeyler bittiğinde insanı tüketmeye gerek yok
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, son dönemde adını 'Be' olarak değiştirmek istediği açıklamasıyla gündemde yer alırken, bu kez Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu ve eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Belçim Bilgin, 'Katarsis' programına konuk oldu. Ünlü isim, "oyunculuk kariyerinde eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın nüfuzunu kullandığı" şeklindeki bir izleyici yorumuna yanıt verdi.
“Yılmaz’la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.”
BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM
Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine “Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” dedi.
HAYATA İNANCIMI TAZELEDİ
3.5 yıldır İtalyan Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin’e “Âşık mısın?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu, “Evet. Yüzde yüz kendim olabildiğim, çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte. Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı” diye konuştu.