Bella Hadid depremzedeler için yardım kolileri getirdi

Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." demişti.