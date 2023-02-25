Bella Hadid depremzedeler için yardım kolileri getirdi
ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gitti ve Türkiye'deki depremzedeler için yardım kolileri götürdü. Hadid, Instagram hesabından kolilerde battaniye, çocuk bezi, uyku tulumu vb malzemelerin olduğunu duyurdu.
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Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne giderek depremzedeler için hazırladıkları yardım kutularını bıraktı. Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile birlikte kutuları taşıyan Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e de geçmiş olsun mesajını iletti.
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Hadid, ziyarette bir gönüllüye de sarıldı ve yardıma hazır olduğunu belirtti.
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Hadid, Instagram hesabından kolilerde battaniye, çocuk bezi, uyku tulumu gibi malzemelerin olduğunu duyurdu.
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Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." demişti.