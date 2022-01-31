Bella Hadid: 'Düşüncelerimin önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm'

Instagram hesabında sık sık ağladığı fotoğraflarını paylaşarak ve yaşadığı psikolojik sorunları anlatarak gündeme gelen ünlü model Bella Hadid, bu kez ailesinin ve yetiştiği çevrenin şimdiki ilişkilerini nasıl etkilediğini anlattı.

"DÜŞÜNCELERİMİN ÖNEMSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEN ERKEKLERLE BÜYÜDÜM"

VS Voices podcastında konuşan Bella Hadid, "İlişkilerimde, ailemde ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi.

"YA SUSUP AĞLAYACAKTIM YA DA TEPKİ GÖSTERİP GİDECEKTİM"

Kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini söyleyen 25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" dedi. Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden biri olduğunu belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bella 🦋 (@bellahadid)'in paylaştığı bir gönderi

Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin.

TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı The Weeknd ile yaşadı.

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