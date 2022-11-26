Bella Hadid en tarz sahibi kişi seçildi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, cesur tarzı ile 'en tarz sahibi kişi' ünvanını aldı. Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan 26 yaşındaki model, lüks markaların kampanyalarında sıkça yer alıyor.

Ayrıca ünlü model sadece görünüşü ile değil toplum bilinci ile de ön plana çıkıyor.

Dünyanın en stil kadını seçildi

ABD'li model, son olarak British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada; modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini belirtti.

En şık isimler listesinde Harry Styles, Tyler (The Creator), Florence Pugh, Daniel Kaluuya, Yasmin Finney, Dominic Calvert-Lewin, Adam Sandler ve G-Dragon gibi isimler de yer aldı.