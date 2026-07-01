Bella Hadid, Lyme hastalığı ve anksiyeteyle mücadelesini anlattı

"DOĞRU TEDAVİYİ VE RUTİNİ BULDUĞUNUZU SANIYORSUNUZ"

Sürekli çözüm arayışında olduğunu belirten Hadid, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: Kitaplar okuyup kendi kendinizi teşhis etmeye çalışıyor, her yolu deniyorsunuz. Sonunda birkaç güzel gün geçiriyor, doğru tedaviyi ve rutini bulduğunuzu sanıyorsunuz. Tam her şey yoluna girdi derken yeni bir atak geliyor ve yeniden belirsizliğin içine düşüyorsunuz.