Bella Hadid, Lyme hastalığı ve anksiyeteyle mücadelesini anlattı
Uzun süredir kronik Lyme hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü asil model Bella Hadid, yaşadığı ağır fiziksel ve psikolojik süreçleri dürüstçe ve gözyaşları içinde paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen ünlü yıldız, hastalığın yarattığı tahribatı bahanelerin arkasına sığınmadan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Hastalığının nüksetmesi üzerine yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorlukları takipçileriyle paylaşan 29 yaşındaki model, verdiği savaşı gözyaşları içinde anlattı.
Paylaşımında ağrı, yorgunluk, anksiyete, zihinsel bulanıklık ve travma gibi belirtileri tarif etmenin güçlüğüne dikkat çeken Hadid, bu semptomların uzun sürdüğünde kişiyi derin bir yalnızlığa ve depresyona sürükleyebileceğini ifade etti.
"DOĞRU TEDAVİYİ VE RUTİNİ BULDUĞUNUZU SANIYORSUNUZ"
Sürekli çözüm arayışında olduğunu belirten Hadid, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: Kitaplar okuyup kendi kendinizi teşhis etmeye çalışıyor, her yolu deniyorsunuz. Sonunda birkaç güzel gün geçiriyor, doğru tedaviyi ve rutini bulduğunuzu sanıyorsunuz. Tam her şey yoluna girdi derken yeni bir atak geliyor ve yeniden belirsizliğin içine düşüyorsunuz.
"ANKSİYETE VE FİZİKSEL AĞRILARLA UYANIYORSUNUZ"
Sağlık sorunları nedeniyle planlarını sık sık iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen model, "Güne daha başlamadan anksiyete ve fiziksel ağrılarla uyanıyorsunuz. Buna rağmen, tükenmiş bir beden ve zihinle günü tamamlayacak gücü kendinizde bulmanız gerekiyor" dedi.