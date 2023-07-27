Bella Hadid, Lyme Hastalığıyla ilgili şunları söyledi: "Çok gururluyum"

26 yaşındaki Bella Hadid, zorlukların üstesinden gelme konusundaki kararlılığının ve gücünün bir kanıtı olarak 10 aydır alkol kullanmadığını açıkladı, Instagram gönderisinde de ayıklığı kucaklayan herkesle gurur duyduğunu ifade etti.

Model ve girişimci, Jen Batchelor ile birlikte kurduğu alkolsüz içecek şirketi Kin Euphorics'i, daha sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini teşvik etme amacını yansıtıyor. Bella Hadid ayık olma yolculuğunda, iyiliğine odaklandığı ve kişisel gelişimi için çabaladığı için özveri ve kendini sevme ile ilerliyor.

Nisan ayında, Bella altı aylık ayıklığa ulaştığını açıkladığı bir önemli dönüm noktasını kutladı. Sağlıklı ve alkolsüz bir yaşam tarzı sürdürmeye olan bağlılığının bir göstergesi olarak, telefonunda ayıklık sayacı tarzı bir uygulamanın ekran görüntüsü ile ilerlemesini paylaştı.

Alkolle geçmişteki ilişkisi hakkında açılan Bella Hadid, aşırı alkol kullandığı gecelerden sonra kontrolü elinde tutmakta zorlandığını itiraf etti, bunun ruh sağlığı ve genel refahı üzerindeki zararlı etkilerinin farkına vardı. Hayatının kontrolünü ele alan Bella, alkolün duygusal durumu ve kaygısı üzerindeki olumsuz etkisini kabul ederek bilinçli bir şekilde alkolden uzak durma kararı aldı.

Bella, ayıklığını korumanın zorluklarıyla uğraşırken başka bir önemli engelle de karşılaştı - Lyme hastalığıyla devam eden savaşı. Kene kaynaklı hastalık, enerji düzeylerini, görünüşünü ve genel sağlığını etkileyen semptomlarla onun için önemli sağlık problemlerine yol açtı. Bu zorluklarla yüzleşmesine rağmen, Bella dirençli olmaya devam ederek sağlığına, iyiliğine olan bağlılığını kaybetmedi.

Temmuz ayında, Bella Hadid'in iki yıllık bir romantizmin ardından sevgilisi Marc Kalman'dan ayrıldığına dair haberler ortaya çıktı. Ayrılık, Lyme hastalığının tedavisine odaklanmak için tıbbi izne ayrıldığı bir dönemde geldi. Yine de Bella sağlığına öncelik vermeye devam etti ve günlük olarak aldığı tedavisini sürdürdü.

Bella Hadid'in Lyme hastalığıyla olan yolculuğu henüz 16 yaşındayken başladı. Başlangıçta, yanlış bir şekilde DEHB teşhisi kondu ve bu da onu genç yaşta kendi kendine ilaç tedavisine yöneltti. Ancak daha sonra Lyme hastalığı teşhisi konulan annesi Yolanda Hadid'in çabaları sayesinde doğru bir Lyme hastalığı teşhisi aldı.

Lyme hastalığıyla mücadelesine ve ayık olma yolculuğuna rağmen, Bella Hadid kararlı ve güçlü olarak ilerliyor. Sağlığına ve esenliğine öncelik verirken, halkın gözünde hayatın zorluklarını aştığı için birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Yolculuğu, kendini sevmenin, sebatın ve kişisel gelişime bağlılığın kişinin yaşamında önemli olumlu değişikliklere yol açabileceğini hatırlatıyor.

Bella Hadid ayık olma ve sağlık savaşlarından bahsederken, hayranları ve takipçileri tarafından cesareti ve özgünlüğü konusunda destekleniyor. Hikayesi pek çok kişide yankı uyandırıyor ve kişisel mücadeleler konusundaki açık sözlülüğü, onun yolculuğunda güç ve umut bulanların takdirini topluyor.

Hadid’in gücü ve kararlılığı birçok kişiye ilham kaynağı oluyor ve kendi mücadelelerinin üstesinden gelmek ve kişisel gelişim ve esenlik yolunu benimsemek isteyenler için bir rol modeli olmaya devam ediyor.