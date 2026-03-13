Bella Hadid mükemmeliyetçiliğindeki kırılma noktasını paylaşıyor

Paris Moda Haftası podyumlarında sıklıkla gördüğümüz başarılı model Bella Hadid, son dönemlerde özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündeminde yerini alıyor. Kendi markası Orebella’nın kurucusu olarak iş dünyasında yakaladığı başarıyı modellik kariyerindeki istikrarla birleştiren Hadid, bu kez oyunculuk alanında da kendini göstereceği bir projeye adım atıyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açarken kişisel dünyasındaki katı kuralları da bir kenara bırakan Hadid, Ryan Murphy imzalı 'The Beauty' dizisiyle oyunculuğa adım atıyor. Bu deneyimin kendisi için sadece bir meslek değişimi değil, aynı zamanda ruhsal bir iyileşme süreci olduğunu belirtiyor.