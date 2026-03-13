Bella Hadid mükemmeliyetçiliğindeki kırılma noktasını paylaşıyor
Son dönemde samimi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bella Hadid, bu kez yeni projesiyle karşımızda. Podyumların dünyaca ünlü ismi, oyunculuk deneyimi sayesinde yıllardır süregelen mükemmeliyetçilik saplantısından nasıl özgürleştiğini paylaşıyor...
Paris Moda Haftası podyumlarında sıklıkla gördüğümüz başarılı model Bella Hadid, son dönemlerde özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündeminde yerini alıyor. Kendi markası Orebella’nın kurucusu olarak iş dünyasında yakaladığı başarıyı modellik kariyerindeki istikrarla birleştiren Hadid, bu kez oyunculuk alanında da kendini göstereceği bir projeye adım atıyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açarken kişisel dünyasındaki katı kuralları da bir kenara bırakan Hadid, Ryan Murphy imzalı 'The Beauty' dizisiyle oyunculuğa adım atıyor. Bu deneyimin kendisi için sadece bir meslek değişimi değil, aynı zamanda ruhsal bir iyileşme süreci olduğunu belirtiyor.
"KONTROLÜ BIRAKMAYI ÖĞRENDİM"
Hadid, Vogue dergisine verdiği röportajda, set ortamının kendisine öğrettiği en büyük dersin "kusurlarla barışmak" olduğunu ifade ediyor. Hadid, yıllardır süregelen mükemmeliyetçilik baskısından nasıl uzaklaştığını şu sözlerle anlatıyor:
“Tüm set bana kontrolü bırakmayı ve mükemmeliyetçilik takıntısından kurtulmayı öğretti. Kontrol bende olduğunda kendimi konfor alanımda hissediyorum ama bu alandan çıkmam, gevşemem ve akışına bırakmam gerektiğini biliyordum.”
"GÜZEL YA DA MÜKEMMEL OLMAK, YAPILACAKLAR LİSTESİNDEKİ EN SON MADDEYDİ”
Dizide, kozmetik bir ilaç nedeniyle hayatı altüst olan dünyaca ünlü model Ruby’yi canlandıran Hadid, karakterinin yaşadığı zorlukların kendi gerçekliğiyle yüzleşmesine yardımcı olduğunu ekliyor:
“Setteki bir günün sonunda güzel ya da mükemmel olmak, yapılacaklar listesindeki en son maddeydi ve bu benim için gerçekten büyük bir ders oldu. Bunu hayatımın geri kalanı boyunca taşıyacağım.”
DENEYİMLİ İSİMLERDEN DESTEK
Çekimler sırasında Ashton Kutcher, Anthony Ramos ve Jeremy Pope gibi deneyimli isimlerle çalışma fırsatı bulan Hadid, bu isimlerin kendisine yaklaşımının özgüvenini tazelediğini vurguluyor:
“Bana pek çok bilgece söz söylediler; çılgın ve tuhaf olmanın bile olumlu bir şey olduğunu anlattılar. Bazen bazı şeyler utanç verici olabilir ama günün sonunda aslında hiç de utanç verici değildir.”