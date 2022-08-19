Bella Hadid: Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim

Dünyaca ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid ilk kez bir dizi projesiyle kamera karşısına geçecek. Hadid, Ramy dizisinin üçüncü sezonunda Müslüman bir karakteri oynayacak. İlk oyunculuk deneyimine hazırlanan ünlü ABD'li model Bella Hadid, Müslüman ve Filistin kültüründen uzak büyümenin kendisini üzdüğünü anlattı.

FİLİSTİN KÖKENİNDEN KOPTU

Bella Hadid; tüm bunların ardından Filistinli babasıyla birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu ve annesi Yolanda'nın, babası Mohamed ile boşanmasının ardından, onu Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söyledi.

"MÜSLÜMAN BİR KÜLTÜRDE YAŞAYABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Yeni bir röportajda GQ'ya konuşan yarı Filistinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi." ifadelerini kullandı.

IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Bella, genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ve bunun kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Süper model, şimdilerde 'siyasi olarak bölünmüş New Jersey semtinde manevi bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman' hakkındaki dizi 'Ramy'de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, söz konusu rolün ebeveynlerinin boşanmasının ardından uzaklaştığı bu kökenini benimseme arzusunu yeniden canlandırdığını açıkladı.