Bella Hadid, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi: Her gün tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Ünlü model Bella Hadid'in bir süredir sağlık sorunları ile uğraşıyor. Bunun nedeni de yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı. Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

"DİŞİMİN ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Bella Hadid'in anlattığına göre; geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluştu. Üstelik orayla sınırlı kalmadı yanındaki dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeye başladı. Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.

"BU HASTALIK SİNİR SİSTEMİME SALDIRIYOR"

Bella Hadid, daha sonra takipçilerine şöyle seslendi: Vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor.

Bella Hadid, ayrıca herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini ifade etti. 26 yaşındaki model, bazen fazla çalışmanın ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi ve "Bazı günler sorun olmuyor. Ama baz günler zor" dedi.

Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.