Bella Hadid, Victoria's Secret’a geri döndü

Geçtiğimiz senelerde taciz iddiası ile Victoria's Secret ile yollarını ayıran Bella Hadid, bu sene aralarına tekrardan katılmanın gururunu yaşıyor. Bella Hadid değişen pazarlama stratejisi ile artık VS Collective'in yeni üyesi.

Bella Hadid, 2016'dan 2018'e kadar üç yıl boyunca Victoria's Secret defilesinde yürüdü, ancak 2020'de Victoria's Secret ana markasının eski yöneticisi Ed Razek tarafından tacize ve uygunsuz davranışlara maruz kalan birçok modelden biri oldu. 2020'de Victoria's Secret ile yollarını ayıran Hadid, Victoria's Secret'a geri döndü.

Yeni bir pazarlama stratejisini benimseyen ve tek bir görünüm yerine tüm insan bedenlerine odaklanacağını açıklayan Victoria's Secret, grup markası olan L Brands Ed Razek ile de yollarını ayırmıştı.

Bella Hadid'in geri döneceği haberini Hadid'in bir fotoğrafıyla, Victoria's Secret resmi İnstagram hesabından paylaşıldı: “Girişimci ve model @bellahadid'i en yeni #VSCollective üyemiz olarak duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Olumlu değişimi teşvik etmek için ortak bir tutkuyu paylaşan, sürekli büyüyen, çığır açan ortaklar grubuna katılacak.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria's Secret (@victoriassecret)'in paylaştığı bir gönderi

VS Collective artık modellerden, aktrislere ve sporculara kadar çeşitli önde gelen isimlerden oluşuyor. Hailey Bieber , Priyanka Chopra , Naomi Osaka , Megan Rapinoe gibi isimler yer alıyor. Bella Hadid verdiği bir röportajda: “Sette sadece etrafa bakıyorum ve yeniden güçlenmiş hissediyorum. İç çamaşırıyla güçlenmiş hissediyorum” dedi. Ayrıca şu sözlerle devam etti: "Victoria's Secret ile bir şeyler yapmayalı birkaç yıl oldu. Beni geri dönmeye çeken şey, onların bana gelmeleri ve bana, Victoria's Secret'ın perde arkasında çok büyük bir şekilde değiştiğini gerçekten kanıtlamalarıydı. Şimdi, yedi yönetim kurulu üyesinin altısı kadın. Ve elimizde yeni fotoğraf çekimi protokolleri var. Yani çok şey değişti. Dünyanın gerçekten Victoria's Secret gibi bir markayı hak ettiğini ve aynı zamanda onun tarafından temsil edildiğini hissetmeyi düşünüyorum.”

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