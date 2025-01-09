Bella Hadid yaprak sarması sardı, sosyal medya yıkıldı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in yaprak sarma hazırladığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Bella Hadid yaprak sarması sardı, sosyal medya yıkıldı - Resim : 1

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, yaptığı paylaşımlarla gündemde olmaya devam ediyor.

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Bella Hadid yaprak sarması sardı, sosyal medya yıkıldı - Resim : 2

Bir süre önce Teksas'a taşınan ve şehir hayatını terk eden Bella Hadid, Instagram paylaşımıyla yine konuşuldu.

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Bella Hadid yaprak sarması sardı, sosyal medya yıkıldı - Resim : 3

2024'e veda eden Bella Hadid, yaprak sarması yaptığı anları paylaştı. Kolları sıvayan Bella Hadid'in paylaşımı yoğun ilgi gördü.

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Bella Hadid yaprak sarması sardı, sosyal medya yıkıldı - Resim : 4

Bazı kullanıcılar şu yorumda bulundu:

-Bella Hadid yaprak sarması mı yiyor ben mi yanlış görüyorum
-Yaprak sarması mıııı??? Türk mutfağına hoşgeldiniz
-Yaprak sarması yapan Bella şaka mı?