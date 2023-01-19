Bella Hadid'den yeni imaj! Marilyn Monroe'nun ikonik saçlarından ilham aldı

Bella Hadid, pek çok beklenmedik görünüme rağmen bizi asla şaşırtmayan stil ikonu. Bir aydan daha kısa bir süre önce koyu renkli bukleleri 'Bebek Bella' saç stiline dönüştü. Kuaför Sam McKnight, Bella'yı 1950'lerin sembol ismine dönüştürdü: Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe'ya benzedi

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde yorumları var.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bella 🦋 (@bellahadid)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen yıl Monroe'dan ilham alan tek ünlü Hadid değil. Bu yılın başlarında, Kim Kardashian, Monroe'nun ikonik Bob Mackie elbisesiyle göründü.

Elbette, Netflix filmi Blonde'un piyasaya sürülmesinin, Ana de Armas'ın şaşırtıcı bir şekilde Monroe rolünü oynadığı Marilyn Monroe çevresinde popülerliğin yeniden canlanmasıyla ilgisi var. Filmde, bir ikon olarak hayatın sadece göz kamaştırıcı hayatı değil, karanlık yüzü de gün ışığına çıkarılıyor.