Bella Hadid'in yeni favori tatlısı: Baklavadan sonra künefe
Ünlü model Bella Hadid, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Hadid’in kutlama sırasında künefe yemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
28 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
ET DÖNER, TÜRK KAHVESİ, BAKLAVA...
Daha önce Kapadokya gezisinde et döner yerken görüntülenen, ardından elinde Türk kahvesi paketiyle poz veren Hadid, geçtiğimiz günlerde cevizli baklava paylaşımı yapmıştı. Hadid, Instagram hikâyesinde cevizli baklavayı “Favori bunlar. 10 dakikada bitecek!” notuyla paylaşmıştı.
Şimdi de babası Hadid'in doğum gününü kutlayan güzel isim bu kez künefe yedi.