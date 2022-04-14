Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e köpük banyosunda evlilik teklifi!

Yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, 18 yıl aradan sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı Ben Affleck ile geçtiğimiz hafta nişanlandı. Affleck'in müstakbel eşine taktığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.

"YEŞİL BENİM İÇİN HER ZAMAN UĞURLU OLACAK"

Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafından kendisine verilen nişan yüzüğü hakkında da konuştu. Yüzüğün iri yeşil taşı hakkında "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle... Eminim ki her zaman da öyle olacak." dedi.

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KÖPÜK BANYOSUNDA TEKLİF

Şimdi de Lopez, internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, 47 yaşındaki sevgilisi Ben Affleck'in kendisine nerede ve nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı. Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

"İKİ ŞANSLI İNSAN"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi." diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi. O andaki duygularını dile getiren şarkıcı, "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim, 'Tabii ki evet..." açıklamasında bulundu.