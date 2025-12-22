Ben Leman dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu
NTC Medya tarafından iddialı bir şekilde ekrana taşınan ve başrolünde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez'i buluşturan "Ben Leman" dizisinden izleyicilerini üzen final haberi geldi. Bir süredir reyting performansı ve yayın akışındaki geleceği tartışılan dizi, bu hafta sonu ekran macerasını sonlandırıyor.
1 / 6
NTC Medya imzalı "Ben Leman" dizisi için beklenen karar, maalesef izleyicileri üzen bir gelişmeyle sonuçlandı.
2 / 6
Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerini Burçin Terzioğlu ve Özgür Çevik’in paylaştığı, Urla’nın eşsiz atmosferinde çekilen yapım için final çanları çaldı.
3 / 6
Dizi, bu cumartesi akşamı yayınlanacak olan 13. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.
4 / 6
Urla'daki çekimler halihazırda tamamlanmış durumda. Ekip, hikayeyi toparlayan "final gibi" bir bölüm çekerek sete ara vermiş ve yapım şirketinden gelecek resmi kararı beklemek üzere tatile çıkmıştı.