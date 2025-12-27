Ben Leman neden final yapıyor? Ben Leman final bölümüyle izleyici karşısında

Sosyal medyada çok konuşulmasına ve sadık bir kitle edinmesine rağmen, son haftalardaki izlenme oranları kanalın beklentisini karşılamadı. Dizinin devam kararı geçtiğimiz haftaki reytinglere bağlanmıştı ancak beklenen yükseliş gelmeyince kanal yönetimi fişi çekti.