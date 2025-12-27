Ben Leman neden final yapıyor? Ben Leman final bölümüyle izleyici karşısında
NOW TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yapan ancak ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanan Ben Leman dizisi, izleyicilerine veda ediyor. Peki Ben Leman neden final yapıyor?
Ben Leman dizisi, bugün yani 27 Aralık 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 13. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalıyor.
NOW TV’nin iddialı yapımı, güçlü oyuncu kadrosu ve İzmir-Urla’nın atmosferinde geçen etkileyici hikayesine rağmen, televizyon dünyasının en kritik kriteri olan reyting engeline takıldı.
Sosyal medyada çok konuşulmasına ve sadık bir kitle edinmesine rağmen, son haftalardaki izlenme oranları kanalın beklentisini karşılamadı. Dizinin devam kararı geçtiğimiz haftaki reytinglere bağlanmıştı ancak beklenen yükseliş gelmeyince kanal yönetimi fişi çekti.
Disney Plus haberleri izleyiciyi umutlandırsa da Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin başka bir platformda devam etmeyeceğini net bir dille ifade etti.