"Beni en çok güldüren şey..." Çelik, isminin hikayesini Armağan Çağlayan'a anlattı
Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı Çelik, babasının adını neden 'Çelik' koyduğunu ilk kez anlattı.
1990'lı yılları 'Ateşteyim' şarkısıyla kasıp kavuran Çelik, güçlü sesiyle kısa sürede adını duyurmuştu.
İzel-Çelik-Ercan üçlüsüyle 90’lı yıllara damgasını vuran Çelik, uzun süredir solo kariyerine devam ediyor.
Armağan Çağlayan’ın “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan sanatçı, babasının neden ona “Çelik” ismini verdiğini anlattı.
"Beni en çok güldüren şey. Babam Arçelik'te çalıştığı için adımı Çelik koymuş" diyen sanatçı, "Bunu Ali Koç'a anlattım, 'dalga mı geçiyorsun? dedi. Yok dedim hakikaten babam fabrikada çalışıyordu" açıklamasında bulundu.