Bennu Gerede'den Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya paylaşımı

Bennu Gerede'nin Instagram paylaşımı şöyle:

Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benim ile iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştürmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi? Sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden. Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız. Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşca büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum @bilgeozturkofficial