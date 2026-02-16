Oyuncu Bennu Yıldırımlar, babası Vedat Yıldırımlar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Vefat haberinin ardından babasının doğum gününe denk gelen duygusal bir paylaşımda bulunan Yıldırımlar, babasının yaşam felsefesine ve kendisine bıraktığı manevi mirasa dikkat çekti.



Fotoğraf: Instagram/ @bennu_yldrmlar



"UMUDUNU YİTİRMEDEN HAYATA DEVAM ETMENİN EN GÜZEL ÖRNEĞİYDİN"



Gazetecilik mesleğine yıllarını veren, aynı zamanda futbolculuk geçmişiyle tanınan ve edebiyata olan tutkusuyla bilinen Vedat Yıldırımlar, çevresinde ilkeli duruşuyla tanınan bir isimdi. Vefat haberinin ardından babasının karakterini ve kendisine bıraktığı manevi mirası vurgulayan Yıldırımlar, babasını şu sözlerle tanımladı:

İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık , doğru olanı söylemekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneği oldun benim için… Dostların için… Biriciktin her insan gibi ve çok özeldin…

Fotoğraf: Instagram/ @bennu_yldrmlar



"EMEL YILDIRIMLAR’IN YANINA, SONSUZLUĞA UĞURLADIK SENİ"



Annesi Emel Yıldırımlar’ı yıllar önce kaybeden oyuncu, babasının eşiyle yeniden bir araya gelmesine vurgu yaptığı veda mesajını şu ifadelerle tamamladı:

14 Şubat günü sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni… Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günündü… İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımda ve fikrimdesin… Gözün arkada kalmasın… Seni çok seviyorum babacığım, senin beni sevdiğin gibi…



