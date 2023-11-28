Bensu Soral: Estetiğim yok, kendimi güzel bulmuyorum

Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde, Cam Tavanlar ve Tuzak gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral son dönemde estetik iddialarıyla gündeme geldi.

“DOĞUŞTAN İKİ DİŞİM EKSİK”

Bensu Soral “Hiç estetiğim yok. Doğuştan iki dişim eksik. Kendimi güzel bulmuyorum. Ortalamayım” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları eski fotoğraflarını paylaşıp şu yorumları yaptı: “Eski fotoğraflarına bir bak istersen”, “Eski Bensu daha iyiydi”, “Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?”, “Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi.”