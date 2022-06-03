Bensu Soral tatil sezonunu açtı! Soral'ın teknede çekilen pozları yoğun ilgi gördü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bensu Soral, tatil sezonunu açtı. Instagram hesabında 4.7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Soral, teknede çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Tekne turuna çıkan başarılı oyuncu, pembe renkli büstiyeri ve eteği ile objektif karşısına geçti. Bensu Soral'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi; "Bu nasıl bir güzellik", "Taş bebek gibisin", "Harika görünüyorsun" "Yeni sezonda seni görmek istiyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bensu Soral Baş (@bensusoral)'in paylaştığı bir gönderi

"HAKAN'IN İSTEDİĞİ GİBİ GİYİNİYORUM"

Eşi Hakan Baş’ın kıyafetlerine karışıp karışmadığının sorulması üzerine Soral, "Yok asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan’ın istediği gibi giyiniyorum bence" ifadelerini kullanmıştı.

"TEYZELİĞİM RESMİYETE DÖKÜLDÜ"

Bensu Soral'ın ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, oğulları Ali'ye kavuştu. Yeğeni dünyaya geldikten saatler sonra paylaşım yapan Bensu Soral, hastane odasında verdiği poza; "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düşmüştü.