Beren Gökyıldız mezun oldu: Son halini görenler inanamadı!

Kocamın Ailesi", "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi sevilen dizilerin küçük yıldızı Beren Gökyıldız, şimdilerde 14 yaşında.

MEZUNİYET FOTOĞRAFLARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Gökyıldız, mezuniyet fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşınca görenler gözlerine inanamadı.

ELBİSE TERCİHİNE YORUM YAĞDI

Mezuniyet için siyah uzun, yırtmaç detaylı bir elbise tercih eden Gökyıldız'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Beren Gökyıldız'ın paylaştığı o fotoğraflar: