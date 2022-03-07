Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra aynı projede buluşuyor

2008-2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanmıştı. Ay Yapım tarafından çekilen ve Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya ile Selçuk Yöntem’in başrollerini paylaştığı dizi final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin başrol çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, beklenen gelişme 14 yıl sonra yaşandı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, iki ünlü isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.

NETFLIX'TE YAYINLANACAK

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran filmi Nuran Evren Şit yazıyor. Film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlanacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak’ın “Nuh Boğuldu” adlı filminde başrol oynuyor.