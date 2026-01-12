Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo'yu böyle duyurdu
Ünlü oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına attığı ilk adımı uzun süredir beklenen şarkısı "CapitaliZoo" ile resmen duyurdu. Yıllardır eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk meyvesi olan bu parça, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemi temsil ediyor.
Beren Saat, ilk müzikal çalışmasında İngilizce sözleri tercih ederek evrensel bir tarz benimsedi. 12 Şubat'ta dinleyiciyle buluşacak olan şarkının adı olan "CapitaliZoo".
Şarkının prodüktörlüğünü ve aranjesini, sanatçının eşi Kenan Doğulu üstlendi.
Şarkı için hazırlanan klipte Beren Saat, avangart kostümleri ve sanatsal performansıyla dikkat çekti.
"Aşk-ı Memnu" ve "Atiye" gibi projelerle tanıdığımız Beren Saat'in bu radikal kariyer değişikliği, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de büyük bir merakla karşılandı.
