Beren Saat'e yakın dostlarından erken doğum günü sürprizi
Oyuncu Beren Saat, yakın dostları tarafından yapılan erken doğum günü süprizine şaşırdı. Birlikte keyifli bir gece geçiren Beren Saat, Müge Sarıoğlu, Ayfer Dönmez, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu gecenin en özel anını sosyal medyada paylaştı.
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Oyuncu Beren Saat uzun süre sonra Son olarak İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Güzel oyuncunun doğum günü için geri sayım başladı.
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26 Şubat 1984 tarihinde dünyaya gelen Beren Saat'e ilk doğum günü sürprizi yakın dostlarından geldi.
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Müge Sarıoğlu, Ayfer Dönmez, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu ile birlikte eğleceli bir 'Dolunay' gecesi geçiren Beren Saat arkadaşlarının yaptığı sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de çok sevindi.
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Beren Saat, doğum günü pastasını Esra Dermancıoğlu'nun getirdiği anları 'Hepinizi cook seviyorum' notuyla paylaştı.