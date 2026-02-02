Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Seninle bugün tanışmıştık, iyi ki… Love u my love
Türkiye’nin en sevilen pop müzisyenlerinden Kenan Doğulu ve ekranların unutulmaz başrol oyuncusu Beren Saat, magazin dünyasında imrenilerek takip edilen birlikteliklerinin tanışma yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.
2012 yılında başlayan ve 2014 yılında Los Angeles’ta gerçekleşen masalsı bir nikahla taçlanan bu büyük aşk, aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini korumaya devam ediyor.
Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ile çekilen özel anlarını içeren bir video paylaşarak altına "Seninle bugün tanışmıştık, iyi ki… Love u my love" notunu düştü.
Hayranları tarafından büyük ilgi gören bu paylaşım, çiftin beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlarken sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Sanat ve iş dünyasında birbirlerine verdikleri destekle tanınan ikili, bu özel gün vesilesiyle ilk günkü heyecanlarını takipçileriyle paylaşmış oldu.