Berfu-Eser Yenenler oğlu Kuzey'in 6. yaşını kutladı

Berfu Yenenler, paylaşımına eklediği duygusal notta zamanın hızına şaşırdığını belirtti:

"Kuzey 6 yaşında. Dün doğduğuna yemin edebilirim şu an neredeyse boyum kadar oldu. Zaman hızlı akıyor diyemeyeceğim. Altı seneyi her anıyla dolu dolu geçirdik ama bezli bir bebekken boyum kadar oğlum olmasına beni kimse hazırlamamıştı."