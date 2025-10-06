Berfu-Eser Yenenler oğlu Kuzey'in 6. yaşını kutladı
Mutlu evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan Berfu ve Eser Yenenler çiftinin büyük oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenceli bir doğum günü kutlaması yapan Kuzey için Ninja temalı özel bir parti düzenlendi.
2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, 2019 yılında evlenmiş ve bu birliktelikten Kuzey ve Mete adında iki oğulları olmuştu. Ünlü çiftin büyük oğlu Kuzey Yenenler, 6 yaşına bastı.
Oğulları Kuzey için ninja temalı eğlenceli bir doğum günü partisi düzenleyen Berfu Yenenler, kutlamadan neşeli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Berfu Yenenler, paylaşımına eklediği duygusal notta zamanın hızına şaşırdığını belirtti:
"Kuzey 6 yaşında. Dün doğduğuna yemin edebilirim şu an neredeyse boyum kadar oldu. Zaman hızlı akıyor diyemeyeceğim. Altı seneyi her anıyla dolu dolu geçirdik ama bezli bir bebekken boyum kadar oğlum olmasına beni kimse hazırlamamıştı."
Oğluna olan sevgisini de dile getiren Yenenler, "Benim pamuk kalpli neşe küpü Kuzey'im... Hep gül hep neşe saç, güneşler doğsun yuvamıza. İyi ki doğdu bu çocuk ben de iyi ki doğurmuşum be" ifadelerini kullandı.