Berfu-Eser Yenenler taşınıyor: Dekorasyona gelen yorumlar evin önüne geçti
Samimi paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eser ve Berfu Yenenler çifti, bu kez yeni evleriyle hayranlarının dikkatini çekti. Taşınma süreçlerini sosyal medya hesaplarından adım adım paylaşan Berfu Yenenler'in yayınladığı son video, kısa sürede binlerce yorum alarak büyük ilgi topladı.
Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yeni evlerini takipçilerine gezdiren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyanın diline düştü.