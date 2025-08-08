Berfu Yenenler aile tatilinden kareler paylaştı: "Küçükken hayalini kurduğum her şey

Miss Turkey 2015'in dördüncüsü Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019'da başlayan evliliğinde, iki çocuklu mutlu bir aile tablosu çiziyor. Evlendikleri yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci oğulları Mete'nin doğumuyla ailelerini genişletti.

Sık sık sosyal medyada aile yaşantılarından kesitler paylaşan çift, son olarak Antalya'da bir otelde tatil yapıyor. Berfu Yenenler, eşi ve çocuklarıyla geçirdiği neşeli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

30 yaşındaki ünlü isim, paylaştığı aile pozlarına duygusal bir not ekleyerek, "Küçükken hayalini kurduğum her şey" ifadelerini kullandı.

Eşi Eser Yenenler de bu anlamlı paylaşıma kendi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle destek verdi. Berfu Yenenler'in tatil albümü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.