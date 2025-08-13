Berfu Yenenler, Georgina Rodriguez'in tektaş yüzüğüyle kendisininki kıyasladı

2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile evlenmiş, bu evlilikten Kuzey ve Mete adında iki çocuk sahibi olmuştu.

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz saatlerde dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

DEVASA BOYUTTA TEKTAŞ YÜZÜKLE TEKLİF

Bilindiği üzere, dünyaca ünlü Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e oldukça büyük bir tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunmuştu. Gösterişli o yüzük, sosyal medyada bir hayli gündem olmuştu.

"SENELER GEÇSE DE DEĞİŞMEYEN BAZI ŞEYLER"

Berfu Yenenler, kendi minimalist yüzüğü ile Rodriguez'in devasa tektaşını karşılaştırarak; "Seneler geçse de değişmeyen bazı şeyler" notuyla esprili bir kıyaslama yaptı.