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Berfu Yenenler imaj değişikliğine gitti! Oğullarının yorumları sosyal medyada gündem oldu
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, imaj değişikliği yaptı. Yeni halini ilk çocuklarına gösteren Yenenler beklediği tepkiyi alamadı.
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Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'in dördüncü güzeli seçilen Berfu Yenenler, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Hem sosyal medya hesabında eğlenceli videolar yayınlayan, hem YouTube'da program yapan hem de eşi Eser Yenenler ile birlikte TV8 ekranlarında yarışma sunan Berfu Yenenler, son olarak imaj değişikliğine gitti.
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Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen ünlü isim, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi.
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Kuzey ise, "Birazcık beğenmedim" diyerek annesini şaşırttı. Yenenler o anları, "Evin minik reislerinin analarına tepkisi" notuyla paylaştı.