İlk olarak, 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla ismini duyuran daha sonra Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı. Yenenler, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"EVET KÖTÜ HABER GELDİ"

Yenenler, paylaşımına "Evet kötü haber geldi, maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi, kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berfu Yenenler (@berfuyenenler)'in paylaştığı bir gönderi

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler, 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube ve Instagram'da içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu var.

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