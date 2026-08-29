Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 44'üncü yaşını kutladı. '4.4'lük Bergüzar' sloganıyla düzenlenen partide Korel, yeni yaşına sevdikleriyle birlikte girdi.

Kutlamada oyuncuyu eşi Halit Ergenç'in yanı sıra Esra Ruşen, Esra Erol, Merve Dizdar, Melisa Doğu, Engin Hepileri, Beyza Şekerci ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

DİLEĞİNİ DİLEDİ

Doğum günü pastasının başına geçen Korel, dileğini tutup mumları üfledikten sonra; "İnşallah çok sağlıklı, bereketli, mutlu ve kaygılardan uzak bir yıl olur. Önümüzdeki sene de hep birlikte olmayı nasip etsin" temennisinde bulundu.

Gece boyunca oldukça eğlenceli vakit geçiren davetliler, renkli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Bergüzar Korel'in yakın dostu Esra Ruşen ile karşılıklı dans ettikleri anlar ise gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Korel, dostlarının bu neşeli paylaşımlarını tek tek kendi profilinde yayımlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

3 ÇOCUĞU VAR

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen başarılı oyuncunun; 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han ve 2021 yılının kasım ayında Leyla adını verdikleri üç çocuğu dünyaya gelmişti.