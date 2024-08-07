Bergüzar Korel, aşure yaptığı anları paylaştı: ''Geç oldu biraz ama aşure kazanı bu evde hep kaynar''

Son olarak ''Düğüm'' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından aşure yaptığı anları paylaştı.

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Bergüzar Korel, aşure yaptığı anları paylaştı: ''Geç oldu biraz ama aşure kazanı bu evde hep kaynar'' - Resim : 1

Son olarak ''Düğüm'' dizisinde rol alan ve oyuncu Halit Ergenç ile mutlu ve çocuklu bir şekilde hayatını sürdüren güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından aşure yaptığı anları paylaştı.

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Bergüzar Korel, aşure yaptığı anları paylaştı: ''Geç oldu biraz ama aşure kazanı bu evde hep kaynar'' - Resim : 2

Aşure zamanını bir günle kaçıran oyuncu, ''geç oldu biraz ama...'' diyerek işe koyuldu. ''Allah'ım sağlık verdikçe aşure kazanı bu evde hep kaynar'' diyen Korel'in aşuresi kullanıcılardan da tam not aldı.

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Bergüzar Korel, aşure yaptığı anları paylaştı: ''Geç oldu biraz ama aşure kazanı bu evde hep kaynar'' - Resim : 3
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Bergüzar Korel, aşure yaptığı anları paylaştı: ''Geç oldu biraz ama aşure kazanı bu evde hep kaynar'' - Resim : 4