Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı
Bergüzar Korel, Altın Kelebek gecesinde giydiği elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Mavi sırt dekolteli bir elbise giyen Korel, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.
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Annem Ankara dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi.
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42 yaşındaki oyuncu önceki gün Altın Kelebek gecesine katıldı. Mavi sırt dekolteli bir elbise giyen Korel, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
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8 ayda 20 kilo veren ünlü ismin pozları çok beğenildi.
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