Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı

Bergüzar Korel, Altın Kelebek gecesinde giydiği elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Mavi sırt dekolteli bir elbise giyen Korel, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

Elele Online

Elele Online
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Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı - Resim : 1

Annem Ankara dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi.

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Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı - Resim : 2

42 yaşındaki oyuncu önceki gün Altın Kelebek gecesine katıldı.  Mavi sırt dekolteli bir elbise giyen Korel, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.  

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Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı - Resim : 3

8 ayda 20 kilo veren ünlü ismin pozları çok beğenildi. 

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Bergüzar Korel, davette şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı - Resim : 4