Bergüzar Korel, depremzedeler için topladıkları parayı paylaştı

Depremin ilk gününden beri İngiltere'den Türkiye'ye yardımlar yapmaya çalışan oyuncu Bergüzar Korel sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Londra'da yaşayan Korel, son yaptığı paylaşımında bağışladıkları parayı gösterip şunları yazdı:

"Paramız bu"

"Bağışlanan milyarlar yanında bu ne öyle değil mi? Dernekteki paramız bu kadar..."