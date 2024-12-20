Bergüzar Korel erkek halini paylaştı: 'Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim'

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan kadın sanatçıların yüzlerini, yapay zekâ yardımıyla erkeğe dönüştüren akıma Bergüzar Korel de katıldı. Hayranları tarafından paylaşılan o kare, sette kısa süreli paniğe yol açtı.

Güzel oyuncu, Instagram’dan paylaşılan ‘erkek halini’ görünce Annem Ankara’nın çekimlerinin devam ettiği setten açıklama yaptı. İlk yorumlarını takipçileriyle paylaşan Korel, “Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla dolu mesaj kutum, yüreğime indi herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyerek esprili bir not yazdı.