Bergüzar Korel formunu koruyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Halit Ergenç ile 2009 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, kariyerindeki başarılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Şimdilerde "İlk ve Son" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu, hem sağlığına hem de formuna odaklandığı bir döneme girdi. Kısa süre önce başladığı disiplinli çalışma temposu sayesinde 8-10 kilo veren Korel, spor salonunda ter döktüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Fit görünümüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, kilo verme sürecine dair "Çok spor yaptım ve sıkı bir diyet uyguladım; aç kalmadan kilo verilmediğini anladım" diyerek bu değişimin arkasındaki emeği vurguladı.

Korel, son dönemde rol aldığı dizideki sahnelerle ilgili gelen sorulara ise sitemli bir yaklaşımla karşılık verdi. Bu tür soruların erkek oyunculara yöneltilmemesini eleştiren ünlü isim, hikâyeye hizmet eden ve ölçülü sahneler çektiklerini belirterek bu konunun hâlâ tartışılıyor olmasını anlamlandıramadığını ifade etti. Sosyal medyadaki eleştiriler hakkında da samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, artık ruh sağlığını korumak adına yorumları okumayı bıraktığını ve kötü yorumların moralini bozmasına izin vermediğini dile getirdi.