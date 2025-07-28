Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın "Bana bebek yap" isteğini takipçileriyle paylaştı

Üç çocuk annesi ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Londra'daki günlük hayatlarından kesitleri sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Korel, sırasıyla 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de Leyla'yı kucağına almıştı.

Korel'in paylaştığı videoda, 4 yaşındaki kızı Leyla'nın "Bana bebek yap" ısrarı ve elindeki dinozoru sürekli annesinin karnına koyması dikkat çekti. Bu durum karşısında, Leyla'nın abisi Ali'nin panik içinde, "Üçümüz yeteriz, öyle şakalar yapma" diyerek annesini ikna etmeye çalışması Korel tarafından mizahi bir dille aktarıldı.

Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise aile yaşantılarının komik anlarını şöyle özetledi: "Her anımız sitcom sahnesi gibi. Tüm bunlar olurken bir influencer en şık kıyafetleriyle sokakta fotoğraf çekiyor. Ben kapıda yalınayak oturuyorum. O sırada babamız gelip, 'Biraz kavun yiyin' diyor. Benim halim zaten ortada… Tam bir '3 kids in London' durumu." Bu samimi ve eğlenceli paylaşımlar, Korel'in takipçilerinden büyük ilgi gördü.