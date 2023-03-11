Bergüzar Korel, Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için elinden geleni yapan Bergüzar Korel, Konya'da 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozit istenen evin videosunu paylaşıp isyan etti...
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Konya'daki evin görüntülerini paylaşan Bergüzar Korel, Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "Bu ev için 4000 TL kira 4000 TL depozito istemek vicdansızlıktır. Konya'da acil temiz bir ev arayışındayız" diye yazdı.
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Korel, daha sonra ise şu mesajı paylaştı:
"Bu berbat yere 4 bin TL kira + 4 bin TL depozito alıp aileyi yapayalnız bırakan ve çocukları tek bir minder üzerinde bomboş eve koyan emlakçıyı bulacağım. Bu aileye ve yavrularımıza öyle güzel bir ev yapacağız ki... Bu korkunç günleri unutturacağız sizlere benim güzellerim."
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