Bergüzar Korel, Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı

Korel, daha sonra ise şu mesajı paylaştı:

"Bu berbat yere 4 bin TL kira + 4 bin TL depozito alıp aileyi yapayalnız bırakan ve çocukları tek bir minder üzerinde bomboş eve koyan emlakçıyı bulacağım. Bu aileye ve yavrularımıza öyle güzel bir ev yapacağız ki... Bu korkunç günleri unutturacağız sizlere benim güzellerim."